طهران تستضیف المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

وبدأت الدورة الأولى من "المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع" باستضافة كلية الهندسة وعلوم الحاسوب بجامعة الشهيد بهشتي بطهران، ویستمر المؤتمر حتى الخميس هذا الاسبوع.

ويستضيف هذا الحدث العلمي، الخبراء والباحثين والمهتمين في مجال الذكاء الاصطناعي في الأجزاء الرئيسية من المؤتمر والموائد المستديرة وحلقات النقاش بالإضافة إلى المعرض الجانبي لهذا الحدث.

ويسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق الأهداف بما في ذلك إنشاء منصة لعرض وتبادل أحدث الابتكارات والتقدم والإنجازات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيركز هذا المؤتمر على التقنيات الناشئة للذكاء الاصطناعي مثل دراسة تطبيقات هذه التقنيات في مجالات التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والذكاء الإنتاجي، وتقطير المعرفة، والتعلم المقلد وغيرها من الفروع مثل معالجة الصور والرؤية الآلية، ومعالجة النصوص واللغة الطبيعية، ومعالجة الصوت والكلام، إعادة تقديم وعرض العلم والاستدلال والروبوتات والخوارزميات وتطبيقات التعلم للآلیات وعلوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في مجال الألعاب واستخراج البيانات والمعلوماتية الحيوية وغيرها.

وتعتبر دراسة آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة عناصر المجتمع، من المحاور الرئيسية الأخرى لهذا المؤتمر.

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