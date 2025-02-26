الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم: حصار وهدم منازل وتدمير للبنية التحتية

وخلال العدوان، صعد الاحتلال من عمليات هدم المنازل والمباني السكنية، إذ طالت في الأيام الماضية أكثر من 26 بناية في مخيم طولكرم، ضمن مخطط استيطاني بزعم فتح شارع يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة وإلحاق أضرار جسيمة بكل ما هو حولها من بنايات و مرافق.

كذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم 11 منزلاً في مخيم نور شمس خلال الأيام المقبلة، تحت ذريعة "شق طريق يمتد من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي السياق نفسه، يواصل الاحتلال أيضاً اقتحام منازل الفلسطينيين والدفع بتعزيزات عسكرية وإقامة نقاطٍ عسكرية بين البيوت، كما دمر الاحتلال ممتلكات ومحال تجارية ونزح نحو 12 ألف فلسطيني من مخيم طولكرم و5 آلاف آخرين من مخيم نور شمس.

إضافة إلى ذلك، أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير في البنية التحتية في المخيمين ومنها شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

وفي إثر العدوان الإسرائيلي وسط استمرار الحصار المشدد على المخيمين، تتوالى مناشدات السكان الذين ما زالوا في منازلهم ويعيشون ظروفاً صعبة وقاسية، لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية، في وقت تمنع قوات الاحتلال الدخول إليهما أو الخروج منهما، وتعيق عمل طواقم الإغاثة.

المصدر: الميادين

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