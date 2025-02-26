تشييع سيد المقاومة شكّل خطا آخر في مواجهة التوهمات الزائفة للعصابة الإجرامية الصهيونية وداعميها

و في حفل تخرج دورة الإدارة الدفاعية الرابعة والثلاثين بجامقة القيادة والأركان الحربية لطلاب الدكتوراه والماجستير،قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء" عبد الرحيم موسوي ": أحيي روح شهداء المقاومة العظماء، لا سيما الشهيد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، اللذين لم يباركا حياتهما وجهادهما فحسب، بل ان استشهادهما ومراسم تشييعهما المجيدة ترمز الى العزة والكرامة والحياة والفخر واستمرار حركة المجاهدين المقاومين.

واكد اللواء موسوي على ان هذا التشييع العظيم ، قد شكّل خطا آخر في مواجهة التوهمات الزائفة للعصابة الإجرامية الصهيونية وداعميها، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يعتقدون أنهم بقتلهم الأطفال والرجال والنساء العزل، يمكنهم إطفاء اللهب المشتعل الذي احرقهم.

وتابع القائد العام للجيش الايراني انه مما لا شك فيه بأن كل قنبلة يلقونها ،هي بمثابة صب الزيت على النار، تؤجج نار غضب الحق المقدس وتجعله أكثر اشتعالا وبالتالي يقرب الجرثومة الصهيونية الشريرة الى ان تتحول الى رماد.

وبيّن بأن تهديدات الأعداء للبلاد والقوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد اصبحت فرصة لتعزيز القوات المسلحة كما ونوعا وهيأت الاستعداد بشكل أفضل لتنفيذ المهام بنجاح أكبر.

واكد اللواء موسوي على تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة في تكريم الرفاق في سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي؛حيث قال:" إذا هددنا أعداؤنا فسوف نهددهم، وإذا نفذوا التهديد فسوف ننفذ التهديد. إذا هاجموا أمن أمتنا فإننا بلا شك سنهاجم أمنهم".

وأضاف القائد العام للجيش الايراني :اليوم، المهمة الأهم بالنسبة لنا هي الاستعداد الكامل لتنفيذ هذا الأمر، أي تنفيذ التهديد والهجوم على أمن المعتدين حسب الأمر، ووواجبكم يا اعزائي منذ اليوم الأول الذي يتم فيه تكليفكم بمسؤوليات جديدة هو صيانة هذه الاستعدادات وتطويرها وتحديثها باستمرار.

انتهى**ر.م