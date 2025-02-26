وزير الثقافة الإيراني : إقامة الأسبوع الثقافي القطري في إيران فرصة قيمة لتعميق التفاعلات الثقافية بين البلدين

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "صالحي" والوفد المرافق له التقى اليوم الأربعاء في الدوحة رئيسة متاحف قطر "الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني".

وقال وزير الثقافة الإيراني في هذا اللقاء : إن العلاقات بين الشعبين الإيراني والقطري أخوية وودية، ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة تحول في تطوير التعاون الثقافي الثنائي؛ مؤكدا على أهمية إقامة الأسبوع الثقافي القطري المتبادل في إيران خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى الأحداث الثقافية والفنية الهامة التي أقيمت في الدوحة خلال العام الماضي، معتبرا إياها فرصة قيّمة لتعميق التفاعلات الثقافية بين البلدين.

ودعا الوزير صالحي، رئيسة متاحف قطر لزيارة إيران والاطلاع على القدرات الثقافية للبلاد؛ معتبرا أن إجراء البحوث الثقافية إلى جانب الأنشطة التنفيذية، حافز مهم في التعرف على القدرات الثقافية للبلدين بشكل أفضل.

الى ذلك، أكدت الشيخة المياسة ال ثاني، حرص دولة قطر على تطوير التعاون الثقافي مع ايران؛ معربة عن تقديرها لإقامة الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة.

وأشارت هذه المسؤولة الثقافية القطرية، إلى الثراء الثقافي في إيران؛ معتبرة بأن إقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في قطر فرصة قيّمة لتعريف الشعبين على بعضهما البعض بشكل أفضل وتعزيز التعاون المشترك.

كما ناقش الجانبان في هذا اللقاء، موضوع توقيع اتفاقية التوأمة بين متاحف إيران وقطر، وأعلنا بأنه سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية في هذا المجال.

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