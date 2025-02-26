السفير الايراني في الدوحة : الثقافة تسهم في تعزيز التآلف والتعاون بين ايران وقطر

جاء ذلك في مقال كتبه السفير صالح ابادي وخصّه بوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، تحت عنوان "الاواصر الثقافية بين ايران وقطر.. افاق واعدة"؛ وذلك لمناسبة اقامة "الاسبوع الثقافي الايراني" في قطر.

ولفت السفير الايراني في الدوحة الى، ان القواسم المشتركة الثقافية والحضارية الوفيرة بين ايران وقطر، لطالما ساهمت في بناء علاقات ثنائية واسعة، فضلا عن ذلك تجدر الاشارة الى الجيرة والتقارب الثقافي والديني المشترك، والذي كان السبب في ان تتجاوز العلاقات بين الشعبين الايراني والقطري، اطر العلاقات الدبلوماسية لتشمل المجالات الاجتماعية والثقافية ايضا.

واضاف صالح ابادي، بأن 30 الف مواطن ايراني يقطنون منذ عقود في قطر، وقد اسهموا الى جانب اخوانهم القطريين في تطوير ورقي هذا البلد؛ مردفا بان هذا المجتمع الايراني الذي يتضمن رجال الاعمال واساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين والفنانين، ساهم بشكل كبير في الترويج والتعريف بالثقافة والفن الايراني لدى قطر.

وتابع : من جانب اخر، هناك الزيارات المتبادلة بين البلدين، وبما يشمل الرحلات السياحية، او التجارية والثقافية، تدل على تلك الاواصر المعمقة ورغبة الشعبين الايراني والقطري في التعرف على بعضهما البعض اكثر فاكثر.

وخلص سفير ايران في الدوحة عبر مقاله الى، ان "مستقبل العلاقات بين إيران وقطر، وبالاعتماد على هذه القواسم المشتركة، يبدو أكثر إشراقًا من أي وقت مضى".

انتهى ** ح ع