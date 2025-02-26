السفير النرويجي في طهران : إيران احتضنت نحو 6 ملايين لاجئ رغم المشاكل والضغوط

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "بيورنستاد" أشار خلال لقائه مع محافظ كرمان، "محمد علي طالبي"، إلى اللقاء بين الرئيسين الإيراني والنرويجي؛ معربا عن أمله بأنه من خلال وساطة بلاده، ستتحسن القضايا على المستوى الدولي وسيتم تحسين العلاقات من خلال الحلول الدبلوماسية.

كما أعلن السفير النرويجي أنه سيقوم بإعداد تقرير بناء على ملاحظاته في المحافظة وتقديمه إلى النرويج من أجل استمرار وزيادة المساعدات في مجال اللاجئين.

من جانبه، أعرب "جاكوبسن" سفير الدنمارك لدى إيران الذي حضر هذا اللقاء أيضا، اعرب عن شكره لمحافظ كرمان على كرم ضيافته وتقديره للجهود الواسعة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال دعم اللاجئين الأفغان؛ قائلا : الدنمارك ممتنة لإيران على هذه المساعدات.

من جانبه، أكد محافظ كرمان (جنوب ايران) في هذا اللقاء، على تطوير العلاقات السياحية والصناعية الايرانية مع النرويج والدنمارك.

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