لجان المقاومة في فلسطين : سحب صلاحيات الأوقاف من الحرم الإبراهيمي خطوة على طريق تهويده

وأكدت اللجان، في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، أن "الحرم الإبراهيمي هو ملكية ووقفية خالصة للمسلمين، ولا يحق للكيان الإسرائيلي السيطرة عليه أو العبث فيه وتغيير معالمه أو تحويله مكان عبادة أو كنيس خاص باليهود".

وأضاف البيان : الحق في الحرم الإبراهيمي هو للمسلمين وحدهم فقط، ولا يحق للغاصبين الصهاينة السيطرة وممارسة خرافاتهم وأساطيرهم التلمودية داخله.

ودعت لجان المقاومة عبر بيانها، "كافة المسلمين وكل أحرار الأمة إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الحرم الإبراهيمي من التدنيس والعبث والرجز الإسرائيلي".

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المصدر/ وكالة صفا الإخبارية