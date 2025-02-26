٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85763473
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لجان المقاومة في فلسطين : سحب صلاحيات الأوقاف من الحرم الإبراهيمي خطوة على طريق تهويده

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٤ م
رمز الخبر: 85763473
لجان المقاومة في فلسطين : سحب صلاحيات الأوقاف من الحرم الإبراهيمي خطوة على طريق تهويده

طهران / 26 شباط/ فبراير/ إرنا- أدانت "لجان المقاومة في فلسطين"، الجريمة الإسرائيلية الجديدة بسحب صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف إلى هيئة "إسرائيلية"؛ مؤكدة أنها خطوة على طريق تهويد الحرم الابراهيمي ومنع المسلمين الصلاة فيه بشكل نهائي.

وأكدت اللجان، في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، أن "الحرم الإبراهيمي هو ملكية ووقفية خالصة للمسلمين، ولا يحق للكيان الإسرائيلي السيطرة عليه أو العبث فيه وتغيير معالمه أو تحويله مكان عبادة أو كنيس خاص باليهود".

وأضاف البيان : الحق في الحرم الإبراهيمي هو للمسلمين وحدهم فقط، ولا يحق للغاصبين الصهاينة السيطرة وممارسة خرافاتهم وأساطيرهم التلمودية داخله.

ودعت لجان المقاومة عبر بيانها، "كافة المسلمين وكل أحرار الأمة إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الحرم الإبراهيمي من التدنيس والعبث والرجز الإسرائيلي".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة صفا الإخبارية

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