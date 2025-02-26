٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85763487
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ابوعبيدة : قررنا ان نسلم جثامين 4 اسرى صهاينة 

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٧ م
رمز الخبر: 85763487
ابوعبيدة : قررنا ان نسلم جثامين 4 اسرى صهاينة 

طهران / 26 شباط / فبراير/ إرنا - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، اليوم الأربعاء، أنه "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررنا أن نسلم الليلة جثامين أسرى العدو التالية : 1- اتساحي عيدان، 2- ايتسيك الجريط، 3- أوهاد يهلومي، 4- شلومو منصور.

في سياق متصل، أشارت "هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين" إلى، أن "إسرائيل أبلغت بأنها ستفرج الليلة عن أسرى قطاع غزة وعددهم 445 أسيراً فلسطينيا".

وبحسب صحيفة "هآرتس" التابعة للعدو الصهيوني، "ان مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد للإفراج عن أسرى فلسطينيين الليلة".

يأتي ذلك بعد أن أرجأت "إسرائيل"، منذ السبت الماضي، إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجاً على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم".

من جانبها، وصفت حركة حماس هذا التأخير بأنه "انتهاك خطير" للهدنة؛ مؤكدة أنه لا يمكن إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى.

وهدد هذا الجمود بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 6 أسابيع، مع مطلع الأسبوع المقبل.

انتهى ** ح ع 

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