ابوعبيدة : قررنا ان نسلم جثامين 4 اسرى صهاينة 

في سياق متصل، أشارت "هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين" إلى، أن "إسرائيل أبلغت بأنها ستفرج الليلة عن أسرى قطاع غزة وعددهم 445 أسيراً فلسطينيا".

وبحسب صحيفة "هآرتس" التابعة للعدو الصهيوني، "ان مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد للإفراج عن أسرى فلسطينيين الليلة".



يأتي ذلك بعد أن أرجأت "إسرائيل"، منذ السبت الماضي، إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجاً على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم".



من جانبها، وصفت حركة حماس هذا التأخير بأنه "انتهاك خطير" للهدنة؛ مؤكدة أنه لا يمكن إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى.



وهدد هذا الجمود بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 6 أسابيع، مع مطلع الأسبوع المقبل.

انتهى ** ح ع