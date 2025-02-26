٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85763495
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نائب وزير الصناعة : صادرات السلع غير النفطية في ايران بلغت 48 مليار دولار

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ م
رمز الخبر: 85763495
نائب وزير الصناعة : صادرات السلع غير النفطية في ايران بلغت 48 مليار دولار

طهران / 26 شباط/ فبراير/ إرنا- أعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني "محمد علي دهقان دهنوي"، أن إيرادات النقد الاجنبي للبلاد من الصادرات غير النفطية بلغت 48 مليار دولار هذا العام؛ بزيادة وقدرها 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف "دهقان دهنوي"، في تصريح اليوم الأربعاء لمراسل وكالة "إرنا" : لقد بلغ حجم الواردات الايرانية في هذا العام (الايراني - ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، نحو 56 مليار دولار، منها ما يقارب 6.4 مليارا تعود الى استيراد الذهب.

كما أشار معاون وزير الصناعة إلى قدرات وإمكانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وكذلك إيران؛ مضيفا : الاتفاقية بين الجانبين تتيح فرصة تجارية كبيرة للبلاد، لأن الرسوم الجمركية على الواردات في البلدان المستهدفة، أي الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، ستكون صفرا لـ 87 بالمائة من سلعنا.

وتابع دهقان دهوي : لذلك، يمكن لرجال الاعمال الايرانيين الإفادة من هذه الفرصة وتصدير سلعهم بقدرة تنافسية أعلى وبتكاليف أقل، من أجل الحصول على المزيد من الأسواق في منطقة أوراسيا.

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