نائب وزير الصناعة : صادرات السلع غير النفطية في ايران بلغت 48 مليار دولار

وأضاف "دهقان دهنوي"، في تصريح اليوم الأربعاء لمراسل وكالة "إرنا" : لقد بلغ حجم الواردات الايرانية في هذا العام (الايراني - ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، نحو 56 مليار دولار، منها ما يقارب 6.4 مليارا تعود الى استيراد الذهب.

كما أشار معاون وزير الصناعة إلى قدرات وإمكانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وكذلك إيران؛ مضيفا : الاتفاقية بين الجانبين تتيح فرصة تجارية كبيرة للبلاد، لأن الرسوم الجمركية على الواردات في البلدان المستهدفة، أي الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، ستكون صفرا لـ 87 بالمائة من سلعنا.

وتابع دهقان دهوي : لذلك، يمكن لرجال الاعمال الايرانيين الإفادة من هذه الفرصة وتصدير سلعهم بقدرة تنافسية أعلى وبتكاليف أقل، من أجل الحصول على المزيد من الأسواق في منطقة أوراسيا.

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