٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85763733
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ايران تحصد ميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية في بطولة دولية للمصارعة الحرة بألبانيا

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ ص
رمز الخبر: 85763733
ايران تحصد ميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية في بطولة دولية للمصارعة الحرة بألبانيا

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- حصدت ايران ميداليتين ذهبيتين وواحدة بروزنية في منافسات اليوم الأول من بطولة "محمد مالو" الدولية للمصارعة الحرة في العاصمة الالبانية تيرانا والمدرجة ضمن التصنيف العالمي.

وأقيمت يوم الأربعاء ، منافسات الأوزان الستة الاولى لبطولة  كأس "محمد مالو" الدولية للمصارعة في المرحلة الثانية من تصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة لعام 2025، وحصد المصارعون الايرانيون ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية واحدة.

وفاز بالذهبية كل من علي مؤمني في وزن 57 كغم، ورحمان عموزاد في وزن 65 كغم، فيما نال يونس إمامي البرونزية في وزن 74 كغم.

ففي وزن 57 كغم تغلب علي مؤمني في النهائي على أيال بيلوليوبسكي من طاجيكستان بنتيجة 5-2.

وفي وزن 65 كغم، تغلب رحمان عموزاد في النهائي على تيريبيك جوماشك أولو من قرغيزستان بنتيجة 5-0 .

وفي وزن 74 كغم، تغلب يونس إمامي في النزال لنيل الميدالية البرونزية على أوروزبيك توكتومابيتوف من قرغيزستان بنتيجة 6-1 .

انتهى ** 2342

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