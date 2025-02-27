٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85763744
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بزشكيان: الحكومة تبذل كل جهدها لدعم مرضى الحالات النادرة

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ ص
رمز الخبر: 85763744
بزشكيان: الحكومة تبذل كل جهدها لدعم مرضى الحالات النادرة

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوعي بالمشاكل التي يواجهها مرضى الأمراض النادرة وأسرهم التي ترعاهم يجعل مسؤوليتنا تجاههم اكبر.

وقال الرئيس بزشكيان، في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للأمراض النادرة، إن الجهود المخلصة لمؤسسة الأمراض النادرة وجميع الأطباء والمتخصصين والمانحين والمنظمات غير الحكومية تلعب دورا لا مثيل له في خدمة أولئك الذين يعانون من الأمراض النادرة.

وأكد رئيس الجمهورية في رسالته أن الوعي بالمشاكل التي يواجهها الأشخاص المصابون بالأمراض النادرة وأسرهم التي ترعاهم يجعل مسؤوليتنا تجاههم اكبر، وقال: إن توفير الأدوية الحيوية، والوصول إلى الخدمات الطبية المناسبة، ودعم البحث العلمي، وتوفير منصة تسهل حياتهم من واجبات الحكومة والمجتمع.

واضاف: إن إيران هي دولة استمدت قوتها في أصعب أيامها من إرادة شعبها، وخرجت منتصرة من الأزمات. وأنتم أيضًا، بصبركم، وأملكم، وثباتكم، جزء من هذه الروح السامية. لن ندع المشاكل تؤثر على مكانتكم الراسخة. كونوا على يقين بأننا لن ندخر أي جهد في تحسين كيفية حياتكم.

انتهى ** 2342

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