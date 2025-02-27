الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين تصل إلى رام الله.. والصليب الأحمر يتسلّم جثث 4 أسرى إسرائيليين

وبدأ تجمع المواطنين الفلسطينيين، منذ الساعة الـ11 من مساء أمس الأربعاء، في قصر رام الله الثقافي، لاستقبال الأسرى المحررين.

وتزامناً مع استعداد الأهالي لاستقبال أبنائهم الأسرى، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الاعتداءات عليهم، حيث اقتحمت منزل عائلة الأسير عاطف جبر أبو عليا، المقرر تحرره الليلة في قرية المغير شمالي شرقي رام الله، وأغلقت محيط منزلي الأسيرين عاهد النتشة وحمزة الكالوتي في بلدة بيت حنينا، وهددت السكان بالاعتقال اذا ما نشروا العلم الفلسطيني وأظهروا مظاهر الاحتفال بخروج الأسرى.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتوجه طواقمه إلى مستشفى “هداسا” لتسلم الأسير المصاب كاظم زواهرة، الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر، ونقله إلى مدينة بيت لحم.

من جانب اخر، استعدّ الصليب الأحمر الدولي، عند معبر كرم أبو سالم ومستشفى غزة الأوروبي، لـ”تسهيل إتمام عملية التبادل”، كما جاء في بيان صدر عنه.

*الصليب الاحمر يتسلم جثث 4 اسرى اسرائيليين

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى تسلم الصليب الأحمر رفات الأسرى الإسرائيليين الـ4: اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومو منصور.

وتمت، بحسب مصادر فلسطينية، عملية التحقق الأولية من هوية جثث الأسرى الإسرائيليين ميدانياً في كرم أبو سالم.

وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أعلن أمس الأربعاء، أنّ المقاومة قررت تسليم جثث 4 أسرى للاحتلال.

وبدأت عملية الإفراج عن جثث الإسرائيليين عند الساعة الـ23:00 من مساء أمس، بالتزامن مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنّ عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”، يبلغ 620 أسيراً.

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