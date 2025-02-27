شهيدان بمخلفات الاحتلال في جباليا وغارات جوية على خانيونس

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية باستشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار قنبلة من مخلفات جيش الاحتلال في منطقة الستة شهداء غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي خرق جديد ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أصيب مزارع فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة. كما أصيب اثنين من المواطنين برصاص آليات الاحتلال في منطقة الكراج الشرقي وسط رفح جنوب القطاع.

وبالتوازي شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، استهدفت أراض زراعيةً.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال هاجم عدة منصات صواريخ لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بدعوى الرد على إطلاق الصاروخ.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار ارتكب الاحتلال أكثر من 300 خرق ميداني، حيث قصف وأطلق النار باتجاه المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، وفق معطيات رسمية بغزة.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال المرحلة الأولى (المرحلة الإنسانية) تبادل إطلاق الأسرى، بينما ستركز المرحلة الثانية التي ستبدأ في اليوم 16 من بدء الاتفاق على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع الأسرى في غزة وإطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود.

وبدعم أمريكي مطلق، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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