مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 303 ملايين دولار لشراء عربات قطارات المترو

واضاف مؤمني امام ملتقى المدن الكبرى للبلاد انه تم ابلاغ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شراء عربات مترو الانفاق.
وشدد على ان الاولوية هي للنقل العام داعيا الى الترويج للعمارة الايرانية والاسلامية.
طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – اعلن وزير الداخلية اسكندر مؤمني ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 303 ملايين دولار لشراء عربات قطارات مترو الانفاق.
واضاف مؤمني امام ملتقى المدن الكبرى للبلاد انه تم ابلاغ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شراء عربات مترو الانفاق.
وشدد على ان الاولوية هي للنقل العام داعيا الى الترويج للعمارة الايرانية والاسلامية.
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