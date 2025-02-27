٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85763820
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journalistکاظم شماعییان

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 303 ملايين دولار لشراء عربات قطارات المترو

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85763820
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 303 ملايين دولار لشراء عربات قطارات المترو

طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – اعلن وزير الداخلية اسكندر مؤمني ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 303 ملايين دولار لشراء عربات قطارات مترو الانفاق.

واضاف مؤمني امام ملتقى المدن الكبرى للبلاد انه تم ابلاغ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شراء عربات مترو الانفاق.

وشدد على ان الاولوية هي للنقل العام داعيا الى الترويج للعمارة الايرانية والاسلامية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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