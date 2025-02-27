المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية الاثيوبي

ويزور ال حبيب وهو مستشار ومبعوث رئيس الجمهورية، اديس ابابا لاجراء محادثات مع المسؤولين الاثيوبيين.

واشار الطرفان في اللقاء الى العلاقات القديمة بين ايران واثيوبيا وناقشا سبل تمتينها والتعاون في المجالات الثنائية وكذلك في الاوساط الاقليمية والدولية.