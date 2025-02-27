٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص
رمز الخبر: 85764003
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية الاثيوبي

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص
رمز الخبر: 85764003
المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية الاثيوبي

طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – التقى المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية اسحاق ال حبيب، وزير الخارجية الاثيوبي ديون تيموتيوس ليؤكد ضرورة النهوض بعلاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

ويزور ال حبيب وهو مستشار ومبعوث رئيس الجمهورية، اديس ابابا لاجراء محادثات مع المسؤولين الاثيوبيين.

واشار الطرفان في اللقاء الى العلاقات القديمة بين ايران واثيوبيا وناقشا سبل تمتينها والتعاون في المجالات الثنائية وكذلك في الاوساط الاقليمية والدولية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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