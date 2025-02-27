المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية الاثيوبي

ويزور ال حبيب وهو مستشار ومبعوث رئيس الجمهورية، اديس ابابا لاجراء محادثات مع المسؤولين الاثيوبيين.
واشار الطرفان في اللقاء الى العلاقات القديمة بين ايران واثيوبيا وناقشا سبل تمتينها والتعاون في المجالات الثنائية وكذلك في الاوساط الاقليمية والدولية.
طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – التقى المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية اسحاق ال حبيب، وزير الخارجية الاثيوبي ديون تيموتيوس ليؤكد ضرورة النهوض بعلاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
ويزور ال حبيب وهو مستشار ومبعوث رئيس الجمهورية، اديس ابابا لاجراء محادثات مع المسؤولين الاثيوبيين.
واشار الطرفان في اللقاء الى العلاقات القديمة بين ايران واثيوبيا وناقشا سبل تمتينها والتعاون في المجالات الثنائية وكذلك في الاوساط الاقليمية والدولية.
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