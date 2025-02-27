رئيس الجمهورية يزور معرض منجزات الشركات المعرفية

وقد وصل الرئيس بزشكيان اليوم الى مدينة اسلامشهر في جولة على عدد من مدن جنوبي غرب محافظة طهران.
وتلقى رئيس الجمهورية خلال زيارته، إيضاحات من مدراء الشركات المعرفية حول قدرات وخصائص المنتجات المعرفية المعروضة في المعرض.
طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس معرض منجزات الشركات المعرفية بمدينة اسلامشهر التابعة لمحافظة طهران.
وقد وصل الرئيس بزشكيان اليوم الى مدينة اسلامشهر في جولة على عدد من مدن جنوبي غرب محافظة طهران.
وتلقى رئيس الجمهورية خلال زيارته، إيضاحات من مدراء الشركات المعرفية حول قدرات وخصائص المنتجات المعرفية المعروضة في المعرض.
تعليقك