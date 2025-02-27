رئيس الجمهورية يزور معرض منجزات الشركات المعرفية

وقد وصل الرئيس بزشكيان اليوم الى مدينة اسلامشهر في جولة على عدد من مدن جنوبي غرب محافظة طهران.

وتلقى رئيس الجمهورية خلال زيارته، إيضاحات من مدراء الشركات المعرفية حول قدرات وخصائص المنتجات المعرفية المعروضة في المعرض.