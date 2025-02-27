رئيس الجمهورية: نواجه حربا اقتصادية واسعة فيما يسعى العدو لارباك دورة الانتاج

وقال الرئيس بزشكيان خلال لقائه رجال الاعمال والمستثمرين في جنوب غرب محافظة طهران، اننا ندري اننا نخوض حربا اقتصادية من العيار الثقيل كما ان العدو يسعى لجعل لدورة الانتاج في البلاد تواجه مشاكل، لكننا نعمل على افشال محاولاته.

واشار الى اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاوراسي الذي يعد 200 الى 300 مليون نسمة قائلا اننا نتابع تذليل العقبات التي تعترض الشؤون الجمركية والطرق والاتصال.

وتطرق الى خطط الحكومة لتطوير الواح الطاقة الشمسية لتوليد 30 الف ميغاواط كهرباء قائلا انه تم التخطيط لتوليد الف ميغاواط كهرباء عبر هذه الالواح بمحافظة طهران، بيد ان هذه النسبة غير كافية ويجب توليد 2 الى 3 الاف ميغاواط من الكهرباء بهذه الطريقة.

واوضح ان القطاع الخاص يقول ان الحكومة يجب ان تستثمر 15 مليار دولار، على ان يمول القطاع الخاص 30 بالمائة، وحينها سنتمكن من توليد 30 الف ميغاواط كهرباء. مضيفا انه تم في الوقت الحاضر تشكيل مجموعة تتكون من القطاع الخاص والقطاع الحكومي ووزارة الطاقة ومؤسسة التخطيط والموازنة، لتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد 10 الاف ميغاواط واجمالا استثمار 5.2 مليار دولار.

واكد اننا نخطط للافادة من طاقة الرياح والشمس والالواح الشمسية – الحرارية والليثيومية لسد النقص في الطاقة، كما ان بوسع الصناعات توفير طاقتها الكهربائية من خلال تركيب الالواح الشمسية.

وتابع انه اضافة الى الاستثمارات الداخلية، لدينا خطة للاستثمارات الاجنبية للتعويض عن العجز في الكهرباء، موكدا ان عددا كبرا من المستثمرين الاجانب جاهزون للاستثمار في قطاع توليد الطاقة.

واكد ان اتفاقات جيدة تجري في خصوص القضايا المختلفة وان وصلت مرحلة التنفيذ سيتم افشال مخططات الاعداء الرامية لايجاد مشاكل لنا في مجال العملة الاجنبية.

وكان الرئيس بزشكيان قد سافر اليوم الى مدن اسلامشهر وبهارستان ورباط كريم بمحافظة طهران. بينما كان قد زار في الاسبوع الماضي، مدن شهريار وقدس وملارد التابعة لمحافظة طهران.

وتاتي هذه الزيارة في اطار جولات رئيس الجمهورية على محافظات البلاد، اذ زار لحد الان محافظات سيستان وبلوجستان، خراسان الشمالية، خوزستان، بوشهر.