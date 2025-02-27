اللواء سلامي: من حق ايران، الدفاع عن اي نقطة من البحر دون قيود

واضاف اللواء سلامي في كلمته في مراسم ضم بارجة "الشهيد دلواري" العابرة للمحيطات و 9 زوارق سريعة قاذفة للصواريخ الى القوات البحرية للحرس الثوري ان هذه تعد المرة الـ 16 لضم القطع البحرية للقوات البحرية للحرس الثوري وهو مؤشر على تحديث انتاج القوة الدفاعية في ايران، وفي وقت تواجه فيه بلادنا العقوبات على الصعيد الدولي والضغوط والهجوم السياسي من قبل الاستكبار.

واكد اننا تعلمنا كيف يجب تجاوز ارادة الاعداء ومتابعة الاهداف المقدسة للثورة الاسلامية والذود عن استقلال البلاد وحريتها ووحدة اراضيها ومصالحها القومية وانجازاتها.

واكد اننا نعيش في عالم ان راى الاعداء بلدا ضعيفا، فانهم لا يتركوه بامان، لذلك يجب التصرف على اساس القوة لكي يقبلوا منطقنا في العالم ولا يوجد خيار اخر.

ومضى اللواء سلامي يقول اننا متصلون بالبحار ونتمتع بانبساط استراتيجي على صعيد المحيطات الحرة، وان الحركة في البحار الحرة، هو حقنا الطبيعي والمؤكد كما ان قوة الدفاع عن اي نقطة في البحر، من دون اي قيود في المياه الحرة هو من حقنا.