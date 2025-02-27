رئيس الجمهورية: سنبقى وبني البلاد بحزم

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع لمدراء الاجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، اننا لا يجب ان نخشى العقوبات مضيفا ان البعض يقولون انه لا خيار امامنا سوى الدخول في حوار مع هؤلاء (الامريكيين)، اننا لم نقل باننا لا نتحاور، لكن ليس مقررا ان ننحني بروؤسنا أمام المتغطرسين والمتنمرين.

وتابع انه ليس مقررا ان نجري حوارا مع الذين يقصفون النساء و الاطفال ومن ثم يتمشدقون بحقوق الانسان، وحينها يقول هؤلاء لنا انه لا يجب ان تملكوا صواريخ واسلحة، ومتى ما ارادوا يقومون بقصفنا ولا يكون بامكاننا الدفاع عن انفسنا.

ومضى يقول اننا قلنا منذ البداية اننا لسنا في صراع وشجار مع احد، ان البلدان الاسلامية في المنطقة هم اخواننا، ونريد ان نعيش معهم بسلام و هدوء. اننا لم نربك الوضع في المنطقة بل ان اسرائيل هي التي قامت بذلك، ان الكيان الصهيوني المدعوم من امريكا هو الذي يعتدي في كل مكان.

وكان رئيس الجمهورية قد زار اليوم بعض مدن جنوب غرب محافظة طهران ضمن جولاته العديدة على محافظات البلاد.