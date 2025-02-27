٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:١١ م
رمز الخبر: 85764429
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية: نحن دعاة الحوار، لكننا لن نخضع للمتغطرسين

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:١١ م
رمز الخبر: 85764429
رئيس الجمهورية: نحن دعاة الحوار، لكننا لن نخضع للمتغطرسين

طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس اننا لا يجب ان نخشى العقوبات مضيفا ان البعض يقولون انه لا خيار امامنا سوى الدخول في حوار مع هؤلاء (الامريكيين)، اننا لم نقل باننا لا نتحاور، لكن ليس مقررا ان ننحني برؤوسنا ونستسلم للمتنمرين.

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع لمدراء الاجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، انه ليس مقررا ان نجري حوارا مع الذين يقصفون النساء و الاطفال ومن ثم يتمشدقون بحقوق الانسان، وحينها يقول هؤلاء لنا انه لا يجب ان تملكوا صواريخا واسلحة، ومتى ما ارادوا يقومون بقصفنا ولا يكون  بامكاننا الدفاع عن انفسنا.

ومضى يقول اننا قلنا منذ البداية اننا لسنا في صراع وشجار مع احد، ان البلدان الاسلامية في المنطقة هم اخواننا، ونريد ان نعيش معهم بسلام وهدوء. اننا لم نربك الوضع في المنطقة بل ان اسرائيل هي التي قامت بذلك، ان الكيان الصهيوني المدعوم من امريكا هو الذي يعتدي في كل مكان.

وكان رئيس الجمهورية قد زار اليوم بعض مدن جنوب غرب محافظة طهران ضمن جولاته العديدة على محافظات البلاد.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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