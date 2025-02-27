٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85764451
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journalistکاظم شماعییان

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يلتقي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85764451
وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يلتقي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

طهران/ 27 شباط/فبراير/ارنا – التقى وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي ليقترح تاسيس مركز الدراسات الاسلامية للسلام.

واشاد صالحي في اللقاء الذي عقد في قطر، بالمواقف الصريحة والشجاعة للقره داغي دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم وغزة.

واوضح ان اهالي غزة والشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، قد وقفوا بوجه مؤامرات  الكيان الصهيوني وحماته.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أقامت سياستها القطعية على قاعدة التعاون مع البلدان الاسلامية لبناء اتحاد بين المسلمين وتحاشي اي خلافات.

وللمزيد من تبيان الرؤية الحقيقة للاسلام والمسلمين، اقترح وزير الثقافة والارشاد الاسلامي تاسيس مركز للدراسات الاسلامية للسلام، ليتم تقديم هذه المفاهيم للعالم عن طريق البحوث والدراسات العلمية وباللغات المختلفة.

اما ر ئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي فقد اثنى على مواقف ورؤي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي وقال اننا نشاطركم الراي في تحقيق الوحدة وتحاشي الفرقة بين الامة الاسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث موضوعات من مثل تطوير التعاون العلمي وتوسيع التواصل بين المراكز العلمية والجامعية لا سيما في مجال العلوم الاسلامي.

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journalistکاظم شماعییان

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