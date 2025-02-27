مجموعة بوارج الجيش ترسو في ميناء بومباي الهندي

وكان في استقبال مجموعة البوارج الايرانية التي تضم بارجتي بوشهر ولاوان، قادة القوات البحرية الهندية واعضاء القنصلية العامة الايرانية.

ومن اهداف هذه الزيارة التدريبية، هي نقل رسالة السلام و الصداقة الى البلدان المطلة على المحيط الهندي وبحر عمان والخليج الفارسي ونقل الخبرات الى طلبة جامعة الامام الخميني (رض) للضباط.

وسيتم خلال الزيارة تنفيذ برامج عديدة بما فيها اللقاءات الثنائية وزيارة المراكز التدريبية والثقافية والتاريخية والمسابقات الرياضية الودية.

والتقى قائد اسطول الغرب للقوات البحرية الهندية الادميرال هر كي، رئيس مجموعة البوارج الايرانية العقيد بحري محمد صابري.

وقال الادميرال الهندي في اللقاء ان ايران بلد قوي في مكافحة قراصنة البحر واستطاعت توفير الامن للسفن التجارية في خليج عدن.

من جهته قال قائد مجموعة البوارج الايرانية ان مجموعته تحمل رسالة السلام الصداقة بين شعبي البلدين، معربا عن امله بتوسيع العلاقات الطيبة بين ايران والهند في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية.