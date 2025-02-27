٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85764570
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نشر تقريظ قائد الثورة لكتاب "آخر فرصة" في ملتقى تكريم ادب الجهاد والمقاومة

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٩ م
رمز الخبر: 85764570
نشر تقريظ قائد الثورة لكتاب "آخر فرصة" في ملتقى تكريم ادب الجهاد والمقاومة

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- تم في الملتقى الـ 19 لتكريم ادب الجهاد والمقاومة، مساء اليوم الخميس ، نشر تقريظ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لكتاب "آخر فرصة" وكذلك تكريم تضحيات اسر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واقيم المتلقى مساء اليوم الخميس في المرقد الطاهر للسيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز (جنوب).

ويروي كتاب "آخر فصة" حياة الشهيد علي كسائي مسؤول الدائرة العقائدية السياسية لمركز مشاة الجيش في شيراز، ويقع في  312 صفحة، برواية عقيلته رفعت قافلان كوئي وكتابة المؤلفة سميرا اكبري.

وجاء في تقريظ قائد الثورة لكتاب "آخر فرصة": هذا الشهيد العزيز هو من أعظم الشهداء. حياة تقية، وسلوك تضحوي، وخاتمة باعثة على الغبطة؛ هنيئا بالاستشهاد البطولي والواعي لهذا العبد المخلص ... وسلام الله على الإمام الخميني الذي استطاعت ثورته استخراج وتربية مثل هذه الجواهر الثمينة. اسلوب الكتابة الجيد والاقوال الصريحة والبسيطة للراوية المعانية، هي من مميزات الكتاب.

يتبع

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