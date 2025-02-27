نشر تقريظ قائد الثورة لكتاب "آخر فرصة" في ملتقى تكريم ادب الجهاد والمقاومة

واقيم المتلقى مساء اليوم الخميس في المرقد الطاهر للسيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز (جنوب).

ويروي كتاب "آخر فصة" حياة الشهيد علي كسائي مسؤول الدائرة العقائدية السياسية لمركز مشاة الجيش في شيراز، ويقع في 312 صفحة، برواية عقيلته رفعت قافلان كوئي وكتابة المؤلفة سميرا اكبري.

وجاء في تقريظ قائد الثورة لكتاب "آخر فرصة": هذا الشهيد العزيز هو من أعظم الشهداء. حياة تقية، وسلوك تضحوي، وخاتمة باعثة على الغبطة؛ هنيئا بالاستشهاد البطولي والواعي لهذا العبد المخلص ... وسلام الله على الإمام الخميني الذي استطاعت ثورته استخراج وتربية مثل هذه الجواهر الثمينة. اسلوب الكتابة الجيد والاقوال الصريحة والبسيطة للراوية المعانية، هي من مميزات الكتاب.

يتبع