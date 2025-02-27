٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85764587
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بوركينا فاسو ستشارك بوفد رفيع المستوى في الملتقى الاقتصادي الإيراني الأفريقي بطهران

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ م
رمز الخبر: 85764587
بوركينا فاسو ستشارك بوفد رفيع المستوى في الملتقى الاقتصادي الإيراني الأفريقي بطهران

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو، عقب الدعوة الموجهة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في الدورة الثالثة للملتقى الاقتصادي الإيراني الإفريقي التي ستعقد في طهران، أنه سيتم إرسال وفد رفيع المستوى من بلاده إلى الملتقى.

ودعا السفير الإيراني في واغادوغو مجتبى فقيهي خلال لقاء مع وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، كبار المسؤولين في هذه البلاد للمشاركة في الدورة الثالثة من الملتقى الاقتصادي الإيراني الأفريقي.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية.

وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها أيضًا عقد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي والتكنولوجي والثقافي والاجتماعي ، وتم الاتفاق على أن يقوم الطرفان بالبحث حول تفاصيل المحتوى وموعد اجراء الدراسات الخبرائية.

وأشار فقيهي خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل القدرات الاقتصادية والتجارية لمحافظات البلدين، مذكرا في هذا الصدد بأن كل محافظة من محافظات إيران تتمتع بقدرات كبيرة لتصدير المنتجات والخدمات الهندسية.

كما أشار وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو تراوري إلى مكانة إيران المهمة للغاية في العلاقات الخارجية لبلاده، وأيد عقد الجولة الثانية من اللجنة المشتركة، وأكد أن وفدا رفيع المستوى من بلاده سيتوجه إلى طهران لحضور الملتقى الاقتصادي الإيراني الإفريقي.

ووصف التعاون الإقليمي بأنه آلية مفيدة لتعزيز وتأسيس العلاقات بين البلدين الصديقين. وكان التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، في صورة توقيع وثيقة تعاون بينهما، موضوعا آخر تطرق اليه السفير الايراني ، وهو ما رحب به وزير خارجية بوركينا فاسو.

انتهى ** 2342

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