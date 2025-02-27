محادثات ايرانية كولومبية للبحث في تطوير التعاون في مختلف المجالات

والتقى مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الاميركيتين عيسى كاملي في بوغوتا مع نيلسي رودريجيز، المديرة العامة لشؤون آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط في الخارجية الكولومبية، وغلوريا جوليانا بوستامانتي المديرة العامة لحقوق الإنسان في الخارجية الكولومبية، حيث جرى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذين الاجتماعين، استعرض الطرفان آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، وأكدا على ضرورة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من القدرات العلمية والثقافية والاقتصادية للبلدين لضمان المنفعة المتبادلة، فضلا عن زيادة الاتصالات والمشاورات حول مختلف القضايا الدولية في إطار تعزيز التعددية والمساهمة في السلام والأمن الإقليمي والدولي.

انتهى ** 2342