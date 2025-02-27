٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85764590
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محادثات ايرانية كولومبية للبحث في تطوير التعاون في مختلف المجالات

٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٨ م
رمز الخبر: 85764590
محادثات ايرانية كولومبية للبحث في تطوير التعاون في مختلف المجالات

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- التقى مساعد الخارجية الايرانية ومدير عام شؤون الاميركيتين في الخارجية الايرانية عيسى كاملي، مسؤولتين في الخارجية الكولومبية.

والتقى مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الاميركيتين عيسى كاملي في بوغوتا مع نيلسي رودريجيز، المديرة العامة لشؤون آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط في الخارجية الكولومبية، وغلوريا جوليانا بوستامانتي المديرة العامة لحقوق الإنسان في الخارجية الكولومبية، حيث جرى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذين الاجتماعين، استعرض الطرفان آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، وأكدا على ضرورة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من القدرات العلمية والثقافية والاقتصادية للبلدين لضمان المنفعة المتبادلة، فضلا عن زيادة الاتصالات والمشاورات حول مختلف القضايا الدولية في إطار تعزيز التعددية والمساهمة في السلام والأمن الإقليمي والدولي.

انتهى ** 2342

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