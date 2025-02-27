عبد الله أوجلان يدعو إلى إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني وإنهاء النزاع مع تركيا

وكشف وفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"، الذي زاره في معتقله في جزيرة "إيمرالي"، حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، في مؤتمر صحافي، أنّ أوجلان قال إنّه "يريد صنع السلام مع تركيا".

وتلا الوفد رسالة من أوجلان، "قد تُنهي 4 عقود من النزاع مع أنقرة".

وقال مؤسس حزب العمال الكردستاني إنّه "يجب على كل المجموعات أن تلقي أسلحتها، وعلى حزب العمال الكردستاني أن يحل نفسه"، مشيراً إلى أنّه "نعم للنضال المدني".

وأشار أوجلان إلى أنّ "الكرد والترك عاشوا آلاف السنين معاً، ولديهم المصير نفسه"، مضيفاً أنّه "يجب عقد مؤتمر سياسي للكرد".

وأكد أوجلان، في رسالته، أنّ "الطريق إلى نضالنا هو الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي"، لافتاً إلى أنّ "لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار، ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية".

وأكّد حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب"، المؤيد للكرد في تركيا، اليوم الخميس، أن الاجتماعات مع الزعيم الكردي أوجلان أدت إلى ارتفاع منسوب الأمل بالتوصل إلى حل جذري للأزمة بين الكرد والحكومة التركية.

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