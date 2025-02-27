برسبوليس يفوز على استقلال طهران في دربي العاصمة

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الايراني الممتاز، سجل محمد حسين كنعاني زادكان هدف التقدم لبرسبوليس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول، بعد اعادة الضربة التي سددها سردار دورسون وصدها حارس استقلال حسين حسيني اثر تحرك الاخير نحو الامام قبل تنفيذ الضربة، لينتهي الشوط الاول 1-0 لصالح برسبوليس.

ومنذ بداية الشوط الثاني كثف استقلال طهران هجماته التي افلحت عن تسجيل هدف التعادل بواسطة علي رضا كوشكي في الدقيقة 55 .

وفي الدقيقة 71 سجل علي عليبور هدف الفوز الثمين لبرسبوليس بتسديد قوية على يسار الحارس حسيني من داخل المنطقة اثر كرة وصلته في العمق من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 90 انقذ حسيني مرماه من هدف محقق اثر تصديه للكرة التي سددها عيسى آل كثير الذي انفرد به.

ولم تتغير النتيجة في دقائق الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز برسبوليس 2-1.

وبهذا الفوز الذي حققه برسبوليس ارتفع رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث موقتا فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 26 نقطة في المركز الثامن موقتا.

ويتصدر تراكتور سازي تبريز الدوري الايراني برصيد 45 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 44 نقطة، وكان قد تعادلا دون اهداف في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من يوم الخميس.

انتهى ** 2342