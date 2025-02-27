ايران تفوز ببطولة "محمد مالو" للمصارعة الحرة في ألبانيا

وفي منافسات هذه البطولة التي تعد المرحلة الثانية من تصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة لعام 2025، والتي أقيمت يومي الاربعاء والخميس في العاصمة الالبانية تيرانا، نال منتخب ايران كأس البطولة.

تقلد الذهبية كل من؛ علي مؤمني في وزن 57 كغم، ورحمان عموزاد بوزن 65 كغم، وكامران قاسم بور بوزن 92 كغم، وأمير حسين زارع بوزن 125 كغم، ونال الفضية عرفان علي زاده في وزن 97 كغم، فيما احرز البروزنية يونس إمامي في وزن 74 كغم.

وفي تصنيف الفرق، توجت إيران بالبطولة برصيد 135 نقطة، فيما جاءت اميركا في مركز الوصافة بـ97 نقطة واليابان في المركز الثالث بـ93 نقطة.

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