٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85764621
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الرئيس الصربي يتحدث عن محاور لقائه مع وزير الاتصالات الايراني

٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ ص
رمز الخبر: 85764621
الرئيس الصربي يتحدث عن محاور لقائه مع وزير الاتصالات الايراني

طهران / 28 شباط/فبراير/ارنا- تحدث الرئيس الصربي، بعد لقائه ستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، في بلغراد، عن محاور المحادثات في منشور على موقع إنستغرام.

وكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على حسابه في إنستغرام: "عقدت لقاء جيدا وبناء مع ستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشكرتُ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على رسالته".

واضاف: تم التاكيد في هذه الرسالة على مشاركة إيران في معرض إكسبو 2027 ونتطلع إلى حضور ممثليها في هذا الحدث. في هذا اللقاء ناقشنا تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات. وركزت المناقشات على الاستخدام الأمثل للقدرات القائمة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والسياحة الصحية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع فوتشيتش: تم التطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذكرنا أنه من المتوقع أن يساعد ذلك في تطوير حلول مبتكرة في مجال الاتصالات، والمهارات الرقمية، وأمن المعلومات، وإنشاء مراكز البيانات.

واختتم الرئيس الصربي حديثه بالتعبير عن تقديره لموقف إيران الثابت في دعم وحدة أراضي صربيا وسيادتها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس التزام إيران بمبادئ القانون الدولي.

انتهى ** 2342

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