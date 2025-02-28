لبنان: شهيد وجريح في عدوان للاحتلال على مدينة الهرمل

وفي وقت سابق، يوم الخميس، أفاد مراسل الميادين بأنّ مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة "بيك آب" في مدينة الهرمل.

واول أمس الأربعاء، ارتقى شهيد وأُصيب آخر، في إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في طريق الهرمل - القصر، عبر غارة نفذتها مسيّرة.

وقبل ذلك، استُشهد شخصان وأُصيب 3 أشخاص في غارة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي على جنتا، في قضاء بعلبك.

وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.

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