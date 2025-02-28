الناطق باسم حماس: تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت تفوق العقل الأمني للقسام

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان قاسم، اضاف أنها تؤكد أيضا “قدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية”.

وأكد أن “غطرسة المستعمر ستظل تمنعه من رؤية حقيقة الشعب الفلسطيني العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله”.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن مظاهر الإخفاق التي كشفتها تحقيقات جيش الاحتلال تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على الآلة العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى قدرة العقل الأمني لكتائب القسام على هزيمة أجهزة الاحتلال الأمنية.

وكشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره مساء الخميس، عن تعرض المنظومة الإسرائيلية لـ”فشل ذريع” في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بفشله يوم السابع من أكتوبر، في الدفاع عن مستوطني غلاف غزة، مؤكداً أن حركة “حماس” تمكنت من إخضاع “فرقة غزة” خلال ساعات.

وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير الماضي خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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