تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل الذريع يوم 7 أكتوبر

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف رسميًا بفشله يوم السابع من أكتوبر، في الدفاع عن مستوطني غلاف غزة، مؤكداً أن حركة “حماس” تمكنت من إخضاع “فرقة غزة” خلال ساعات.

وقال جيش الاحتلال في تحقيقه، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمستوياتها كافة، فشلت ليلة السابع من أكتوبر، مبيناً أن الثمن الذي دفعه في 7 أكتوبر كان غير محتمل من حيث عدد القتلى والجرحى.

وأظهر التحقيق أن “هجوم حماس على مقر فرقة غزة وانهيارها أديا إلى صعوبة في بناء صورة حول الوضع الميداني، ما أثر على قرارات الضباط وهيئة أركان جيش الاحتلال.

وأكد أن كل “الإنجازات” التي تم تحقيقها في الحرب على قطاع غزة طيلة عام ونصف لا تخبّئ فشل السابع من أكتوبر.

وتابع جيش الاحتلال في التحقيق:”كنا قبل السابع من أكتوبر على قناعة أن بالإمكان ترويض حماس لكن اتضح أن هذه القناعة خطأ كبير”.

وقدّر التحقيق أن أكثر من 5600 مقاتل من حركة “حماس” دخلوا إلى أراضي غلاف غزة على ثلاثة مراحل.

ورأى التحقيق الإسرائيلي أن “إسرائيل” عبر المستويين السياسي والعسكري استندت إلى عقائد انهارت صباح السابع من أكتوبر، منها أن غزة “عدو هامشي وحركة حماس قابلة للردع والتهديد”.

انتهى ** 2342