روسيا : إحباط اعتداء إرهابي لاغتيال مطران سيمفيروبول والقرم

وجاء في البيان : تم اعتقال مواطنين، روسي وأوكراني، جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، خططا لهجوم إرهابي استهدف متروبوليتان سيمفيروبول والقرم تيخون شيفكونوف؛ مضيفا، انه "تمت مصادرة قنبلة محلية الصنع وجوازات سفر أوكرانية مزورة كانت بحوزتهما".

ولفت هذا البيان إلى، أنه "في التحقيقات اعترف المتورطان بأنه في منتصف عام 2024 تم تجنيدهما من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية لاغتيال المتروبوليت تيخون وكان من المقرر تنفيذ الهجوم أثناء وجود المطران تيخون في موسكو".

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المصدر / روسيا اليوم



