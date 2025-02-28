٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85764737
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روسيا : إحباط اعتداء إرهابي لاغتيال مطران سيمفيروبول والقرم

٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص
رمز الخبر: 85764737
روسيا : إحباط اعتداء إرهابي لاغتيال مطران سيمفيروبول والقرم

طهران / 28 شباط / فبراير/ إرنا - أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه أحبط هجوما إرهابيا في موسكو لاغتيال "تيخون شيفكونوف" مطران سيمفيروبول وشبه جزيرة القرم؛ "خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وجاء في البيان : تم اعتقال مواطنين، روسي وأوكراني، جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، خططا لهجوم إرهابي استهدف متروبوليتان سيمفيروبول والقرم تيخون شيفكونوف؛ مضيفا، انه "تمت مصادرة قنبلة محلية الصنع وجوازات سفر أوكرانية مزورة كانت بحوزتهما".

ولفت هذا البيان إلى، أنه "في التحقيقات اعترف المتورطان بأنه في منتصف عام 2024 تم تجنيدهما من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية لاغتيال المتروبوليت تيخون وكان من المقرر تنفيذ الهجوم أثناء وجود المطران تيخون في موسكو".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / روسيا اليوم

 

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