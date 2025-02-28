إيران وقيرغيزيا تتطلعان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "خوشرودي" التقى، اليوم الجمعة، برئيس وزراء قيرغيزستان في بيشكيك؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية قيرغيزستان، بما في ذلك التعاون الاقتصادي.

وهنأ مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، "قاسم علييف" بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لوزراء قيرغيزستان؛ مؤكدا أن سياسة إيران متمثلة في تعزيز وتطوير التعاون مع جيرانها، بما في ذلك قيرغيزستان.

وأشار إلى القدرات القائمة في العلاقات بين البلدين؛ معتبرا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين أمر بالغ الأهمية، مشددا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبيشكك وتطويرها.

وحول "عضوية إيران بصفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" (EAEU)، اعتبر "خوشرودي"، أن هذه الإمكانية فرصة مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، بما في ذلك قيرغيزستان.

من جانبه، أشار رئيس وزراء قرغيزيا إلى مكانة إيران بالمنطقة؛ مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، معتبرا بأن زيارة الوفد الإيراني فرصة للتنسيق وتحديد مجالات التعاون الجديدة.

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