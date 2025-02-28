الخارجية الباكستانية : نتابع قضية الشاحنات العالقات على الحدود المشتركة مع إيران

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن متحدث الخارجية الباكستانية، وفي تصريح له اليوم الجمعة حول توقف عشرات الشاحنات العالقات على الحدود المشتركة بين باكستان وإيران، قال : إن إدارة الحدود عملية معقدة للغاية تشمل التنسيق مع الجهات المختلفة في باكستان، وأن حدوث مثل هذه القضايا لا يعني بأي حال من الأحوال توقف تجارتنا مع جيراننا؛ مؤكدا أنه سيتابع هذه القضية من خلال القنوات المختصة.

وفي اشارة الى "التوترات الحدودية مع أفغانستان"، صرح علي خان : إننا نريد علاقات متوازنة وبناءة بين البلدين، وفي الوقت نفسه، يجب على طالبان الأفغانية الالتزام بتعهداتها الحدودية.

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