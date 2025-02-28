ممثل الولي الفقيه : طريق "اينجة برون" السككي اكثر امانا لتوسيع التجارة بين ايران واسيا الوسطى

وافادت ارنا، ان "اية الله سيد كاظم نور مفيدي" ممثل الولي الفقيه في محافظة كلستان، استقبل بمكتبه اليوم الجمعة، سفير جمهورية تركمانستان الجديد لدى ايران "الياس قايبيف"؛ حيث اشار، في تصريح له خلال اللقاء، الى اهمية طريق السكك الحديد الذي يربط بين ايران وتركمانستان وكازاخستان.

واضاف ممثل الولي الفقيه في كلستان : ان هذا الطريق، يؤدي بشكل ملفت الى تقليل الوقت المخصص لنقل السلع، كما يسهم في تقليل الكلف التجارية الى ادنى حد.

وتابع اية الله نور مفيدي، قائلا : ان تدشين هذا الطريق السككي، برعاية رؤساء الدول الثلاث، زاد الامل حيال التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لمواطني هذه الدول.

ومضى الى القول : ان هذا الطريق يضطلع بدور اساسي في تعزيز العلاقات بين ايران مع دول اسيا الوسطى، وربط هذه المنطقة بدول الجنوب.

انتهى ** ح ع