٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85764908
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ممثل الولي الفقيه : طريق "اينجة برون" السككي اكثر امانا لتوسيع التجارة بين ايران واسيا الوسطى

٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85764908
ممثل الولي الفقيه : طريق "اينجة برون" السككي اكثر امانا لتوسيع التجارة بين ايران واسيا الوسطى

طهران / 28 شباط / فبراير / إرنا - قال ممثل الولي الفقيه في محافظة كلستان (شمالي البلاد) : ان طريق "اينجة برون" السككي (المتاخم لجمهورية تركمانستان)، هو الطريق الاكثر امانا والاقل كلفة في مسار تطوير التجارة بين ايران ودول منطقة الوسطى.

وافادت ارنا، ان "اية الله سيد كاظم نور مفيدي" ممثل الولي الفقيه في محافظة كلستان، استقبل بمكتبه اليوم الجمعة، سفير جمهورية تركمانستان الجديد لدى ايران "الياس قايبيف"؛ حيث اشار، في تصريح له خلال اللقاء، الى اهمية طريق السكك الحديد الذي يربط بين ايران وتركمانستان وكازاخستان.

واضاف ممثل الولي الفقيه في كلستان : ان هذا الطريق، يؤدي بشكل ملفت الى تقليل الوقت المخصص لنقل السلع، كما يسهم في تقليل الكلف التجارية الى ادنى حد.

وتابع اية الله نور مفيدي، قائلا : ان تدشين هذا الطريق السككي، برعاية رؤساء الدول الثلاث، زاد الامل حيال التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لمواطني هذه الدول.

ومضى الى القول : ان هذا الطريق يضطلع بدور اساسي في تعزيز العلاقات بين ايران مع دول اسيا الوسطى، وربط هذه المنطقة بدول الجنوب.

انتهى ** ح ع

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