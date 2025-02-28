الخارجية الإيرانية : نرحب بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح

وأفادت وكالة "إرنا"، أن "بقائي" قال في تصريح له اليوم الجمعة : نرحب بأي عملية تؤدي لوقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة الجارة تركيا، ونأمل بأن تكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة كذلك.

يذكر، أن "رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان دعا، الخميس، إلى "إلقاء السلاح"، قائلاً، أنّه سيتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

وصرح اوجلان في بيانه، انه "يجب على كل المجموعات أن تلقي أسلحتها، وعلى حزب العمال الكردستاني أن يحل نفسه"؛ مردفا بالقول، "نعم للنضال المدني".

وأشار رئيس الكردستان العمالي المعتقل في جزيرة بتركيا، إلى، أنّ "الكرد والترك عاشوا آلاف السنين معاً، ولديهم المصير نفسه"؛ مضيفاً أنّه "يجب عقد مؤتمر سياسي للكرد".

وأكد أوجلان، في رسالته، أنّ "الطريق إلى نضالنا هو الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي"؛ لافتاً بأنّ "لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار، ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية".

من جانبه، اعلن حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب"، المؤيد للكرد في تركيا، الخميس، أن "الاجتماعات مع الزعيم الكردي أوجلان أدت إلى ارتفاع منسوب الأمل بالتوصل إلى حل جذري للأزمة بين الكرد والحكومة التركية".

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