ايران تدين التفجير الارهابي في باكستان

وفي تصريح له عصر اليوم، اشار بقائي الى هذا الحادث الارهابي الذي استهدف مسجد الجامعة الحقانية بمدينة بيشاور الباكستانية، تزامنا مع اقامة صلاة الجمعة؛ مما اسفر عن سقوط ضحايا بين جريح وقتيل في صفوف المصلين.

وتقدم متحدث الخارجية، بالعزاء والمواساة من عائلات الضحايا والحكومة والشعب الباكستانيين؛ متمينا للجرحى بالشفاء والسلامة.

واكد بقائي على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، المبدئي والثابت، في الادانة الحازمة للارهاب والتطرف والعنف بجميع انواعه واشكاله؛ واعتبر ان الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة البغيضة مرهون بالتعاون والتنسيق بين جميع الدول الاقليمية والمجابهة المستدامة للمنفذين والمنظمين والداعمين والممولين للارهاب.

واعلنت الشرطة الباكستانية، في بيان لها اليوم، ان "انفجارا وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختون خوا، شمال غرب باكستان، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعشرات المصابين بينهم مدير المدرسة الدينية الملا حميد الحقاني"؛ كأول حصيلة لهذا الحادث الارهابي.

انتهى ** ح ع