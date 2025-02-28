عارف يوجه باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المتسلقين المفقودين غربي البلاد

وأفادت وكالة "إرنا"، انه إثر حادث انزلاق ثلجي في محافظة كردستان، والذي أدى إلى فقدان عدد من المتسلقين في مرتفعات جبل "هفت تاش"، أجرى "عارف" اليوم الجمعة، اتصال هاتفي مع كل من محافظ كردستان "آرش زره تن لهوني"، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال هذين الاتصالين، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لإنقاذ المتسلقين المفقودين.

كما ثمّن عارف، جهود فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر، وطلب من رئيس الجمعية تسخير كافة الإمكانيات لإنقاذ المتسلقين المفقودين.

من جانبه، قدّم محافظ كردستان، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، تقريرا حول آخر الإجراءات المتخذة والأوضاع في المنطقة، وأكّدا على بذل كافة جهودهما لإنقاذ المفقودين.

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