مساعد وزير الخارجية :إيران مستعدة لتعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة

وأفادت وكالة "إرنا" بأنه عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة في أبوظبي، حيث ترأس وفدي البلدين "مجيد تخت روانجي" ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فی الإمارات العربیة المتحدة "لانا نسيبة".

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد "مجيد تخت روانجي" في هذا اللقاء على أهمية آلية عمل اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية ودورها في المساعدة على تعزيز التنسيق لدفع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية؛ معربا عن أمله في أن يسرع الجانبان من خلال عقد هذه الاجتماعات بانتظام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية؛ مؤكدا على ضرورة تماسك ووحدة وجهة نظر الدول الإسلامية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف : أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيكون فرصة مناسبة لاتخاذ موقف موحد ضد المشاريع الصهيونية الأمريكية الخطيرة لارتكاب إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.

ومن جانبه، أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فی الإمارات العربیة المتحدة "لانا نسيبة " على حرص واهتمام كبار مسؤولي الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات، معربة عن أملها في أن يتمكن الجانبان من خلال تبادل وجهات النظر في إطار الاجتماع المشترك للمشاورات السياسية من متابعة تنفيذ الاتفاقيات بتنسيق أفضل.

وأعرب الجانبان في هذا اللقاء عن ارتياحهما لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنتي الشؤون القنصلية وحرس السواحل، وأعلنا استعدادهما للإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المطروحة على جدول أعمال البلدين.

انتهى**9365



