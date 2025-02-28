انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات

وفي هذا الاجتماع الذي ترأس فيه وفدي البلدين كل من مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ولانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الاماراتي للشؤون السياسية، تمت مناقشة وتبادل مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأعلن تخت روانجي، في إشارة إلى الأولوية المستمرة لتطوير العلاقات مع الجيران في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استعداد البلاد لتعزيز التعاون بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة.

وأكد أهمية آلية لجنة المشاورات السياسية المشتركة ودورها في المساعدة على تعزيز التنسيق لدفع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في أن يعمل الجانبان على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتعاون من خلال عقد هذه الاجتماعات بشكل منتظم.

وأكد نائب الخارجية الايرانية، خلال شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، على ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وأفعاله المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيكون فرصة مناسبة لتبني موقف موحد ضد الخطط الصهيونية الأميركية الخطيرة للإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.

من جانبها أكدت لانا نسيبة أيضا العزم والاهتمام الخاص من جانب كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع إيران بشكل شامل، معربة عن أملها في أن يتمكن الطرفان من متابعة تنفيذ الاتفاقيات بتنسيق أفضل من خلال تبادل وجهات النظر في إطار اجتماع التشاور السياسي المشترك.

وفيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، أكدت أيضاً على رفض أي خطة لتهجير أهالي غزة من هذا القطاع.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان القنصلية وخفر السواحل، وأعلنا استعدادهما لتسريع استكمال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون المدرجة على أجندة البلدين.

انتهى ** 2342