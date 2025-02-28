٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85765182
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عراقجي يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين إيران والأوروغواي

٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85765182
عراقجي يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين إيران والأوروغواي

طهران / 1 اذار/مارس/ارنا- أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في رسالة بمناسبة تعيين وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الجديد، على أهمية الاستفادة من الفرص والقدرات العديدة لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح للشعبين الإيراني والأوروغواياني.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة الجمعة بمناسبة تعيين وزير خارجية أوروغواي الجديد، ماريو لوبيتكين، بمنصبه وزيرا للخارجية في جمهورية الأوروغواي الشرقية، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاما، وأكد على أهمية الاستفادة من الفرص والقدرات العديدة لتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وفي هذه الرسالة، أعرب عراقجي عن أمله في "أن نشهد فتح فصل جديد في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الأوروغواي الشرقية وتعزيز المشاورات".

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