عراقجي يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين إيران والأوروغواي

وهنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة الجمعة بمناسبة تعيين وزير خارجية أوروغواي الجديد، ماريو لوبيتكين، بمنصبه وزيرا للخارجية في جمهورية الأوروغواي الشرقية، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاما، وأكد على أهمية الاستفادة من الفرص والقدرات العديدة لتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وفي هذه الرسالة، أعرب عراقجي عن أمله في "أن نشهد فتح فصل جديد في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الأوروغواي الشرقية وتعزيز المشاورات".

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