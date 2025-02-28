مصارع ايراني يتقلد الميدالية الذهبية في بطولة تيرانا الدولية للمصارعة الرومانية

تغلب مُهمدي، بعد استراحة في الجولة الأولى، على توماس ليفاي، الحائز على الميدالية البرونزية العالمية من المجر، في الجولة الثانية بنتيجة 8-0، ليتاهل الى ربع النهائي الذي تغلب فيه على البطل الأولمبي سيمون نوفيكوف من بلغاريا بنتيجة 5-0 .

وفي الدور نصف النهائي ، تغلب مُهمدي الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس على ألكسندر كوماروف، بطل العالم تحت 23 عاما والحائز على الميدالية الذهبية الأوروبية للكبار من صربيا، بنتيجة 5-1 .

وفي النزال النهائي ، انسحب بطل العالم ديفيد لوزونزي من المجر بسبب الاصابة ليتقلد مُهمدي الميدالية الذهبية.

انتهى ** 2342