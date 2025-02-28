٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85765191
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مصارع ايراني يتقلد الميدالية الذهبية في بطولة تيرانا الدولية للمصارعة الرومانية

٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ ص
رمز الخبر: 85765191
مصارع ايراني يتقلد الميدالية الذهبية في بطولة تيرانا الدولية للمصارعة الرومانية

طهران / 1 اذار/مارس/ارنا- تقلد المصارع الإيراني علي رضا مُهمدي الميدالية الذهبية في وزن 87 كغم في بطولة تيرانا الدولية بالبانيا المدرجة ضمن التصنيف العالمي.

تغلب مُهمدي، بعد استراحة في الجولة الأولى، على توماس ليفاي، الحائز على الميدالية البرونزية العالمية من المجر، في الجولة الثانية بنتيجة 8-0، ليتاهل الى ربع النهائي الذي تغلب فيه على البطل الأولمبي سيمون نوفيكوف من بلغاريا بنتيجة 5-0 .

وفي الدور نصف النهائي ، تغلب مُهمدي الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس على ألكسندر كوماروف، بطل العالم تحت 23 عاما والحائز على الميدالية الذهبية الأوروبية للكبار من صربيا، بنتيجة 5-1 .

وفي النزال النهائي ، انسحب بطل العالم ديفيد لوزونزي من المجر بسبب الاصابة ليتقلد مُهمدي الميدالية الذهبية.

انتهى ** 2342

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