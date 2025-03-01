11 عملاً مقاوماً في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وقال مركز “مُعطى” في بيان صحفي ، مساء الجمعة، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين.

وفي التفاصيل، فجر مقاومون عبوة ناسفة بمركبة للمستوطنين في شارع 55 بمدينة قلقيلية.

كما تم التصدي للمستوطنين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وقرب مستوطنة “جلعاد” الجاثمة على أراضي نابلس، وإلقاء الحجارة باتجاههم.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة دورا القرع برام الله، وكفر قدوم بقلقيلية، وبلدتي بيت فوريك وقريوت ومنطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس، وبلدة دورا بالخليل.

وفي تقرير سابق له يوم الجمعة، وثق مركز “مُعطى” 70 عملاً مقاوماً نفذت خلال الأسبوع الفائت، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، على شمال الضفة الغربية.

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