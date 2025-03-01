إيران تفوز ببطولة دولية للكيك بوكسينغ

وقال رئيس هيئة الفنون القتالية بمحافظة خراسان الشمالية في هذا الصدد: "إن المنتخب الإيراني فاز بالبطولة بحصوله على 19 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية".

وأضاف يوسف شاكري: إن المنتخب الأفغاني جاء في المركز الثاني بسبع ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية، وحل المنتخب الباكستاني في المركز الثالث بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

وفي إشارته إلى مشاركة 157 رياضياً في هذه المنافسات الدولية التي تجري تحت اشراف الرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينغ في العالم (واكو)، قال أن أفغانستان والكونغو وبنغلاديش وتركمانستان وباكستان ومدغشقر هي الفرق الأجنبية المشاركة في هذه المنافسات الرياضية.

وتابع شاكري: أقيمت هذه البطولة الدولية للكيك بوكسينغ في فئتين عمريتين: الشباب والكبار، وفي اطار 12 فئة وزنية.

انتهى ** 2342