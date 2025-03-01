٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85765205
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تصنيف الـ "فيبا": ايران في المركز الـ 4 آسيويا والـ 28 عالميا

٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٣٣ ص
رمز الخبر: 85765205
تصنيف الـ "فيبا": ايران في المركز الـ 4 آسيويا والـ 28 عالميا

طهران / 1 اذار/مارس/ارنا- حافظ المنتخب الوطني الإيراني لكرة السلة على موقعه في المركز 4 آسيويا و 28 عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية لكرة السلة في العالم، والذي حافظ فيه المنتخب الإيراني على موقعه في المركز 28 عالميا والرابع في آسيا وأوقيانوسيا.

وجاءت منتخبات الولايات المتحدة وصربيا وألمانيا في المراكز الثلاثة الأولى في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة، واحتلت أستراليا واليابان ونيوزيلندا المراكز من الأول إلى الثالث بين فرق آسيا واوقيانوسيا.

وتم الإعلان عن التصنيف بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للمسابقات القارية. وفاز المنتخب الإيراني على الهند وكازاخستان بمباراتين ضمن النافذة الثالثة (الأخيرة) من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية.

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