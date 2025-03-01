تصنيف الـ "فيبا": ايران في المركز الـ 4 آسيويا والـ 28 عالميا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية لكرة السلة في العالم، والذي حافظ فيه المنتخب الإيراني على موقعه في المركز 28 عالميا والرابع في آسيا وأوقيانوسيا.

وجاءت منتخبات الولايات المتحدة وصربيا وألمانيا في المراكز الثلاثة الأولى في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة، واحتلت أستراليا واليابان ونيوزيلندا المراكز من الأول إلى الثالث بين فرق آسيا واوقيانوسيا.

وتم الإعلان عن التصنيف بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للمسابقات القارية. وفاز المنتخب الإيراني على الهند وكازاخستان بمباراتين ضمن النافذة الثالثة (الأخيرة) من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية.

انتهى ** 2342