70 عملا مقاوما في الضفة خلال أسبوع

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي”، في تقريره الصادر الجمعة، إلى أنه رصد 70 عملاً مقاوماً خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 41 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح المركز أن أعمال المقاومة تضمنت 10 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و8 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وصد اعتدائين للمستوطنين، والإضرار بمركبة للمستوطنين، أسفرت عن إصابة (16) مستوطنا إسرائيليا.

ولفت “معطي”، إلى أن أعمال المقاومة الشعبية شملت أيضا اندلاع مواجهات في 41 نقطة متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب خروج 3 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره الوحشية.

يشار إلى أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية يتزامن مع عدوان واسع ينفذه جيش الاحتلال في مناطق شمال الضفة، وبدأه في جنين قبل 39 يوما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

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