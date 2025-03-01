الرئيس بزشكيان يتفقد وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)

والتقى رئيس الجمهورية بالمدير العام للوكالة "حسين جابري أنصاري والمدراء والمحررين والمراسلين والمصورين وموظفي الوكالة.

ورافق الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة التفقدية وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي السید عباس صالحي.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان إلى وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتأسيس الوكالة.

نبذة تاريخية عن وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ( إرنا)

تأسست وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عام 1934، تحت اسم "وكالة أنباء بارس" التابعة لوزارة الخارجية كأول مركز لجمع الأخبار في إيران.

وبدأت إرنا في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

وفي السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية (سنة 1981) وبقرار من مجلس الشورى الإسلامي، غيرت وكالة أنباء بارس اسمها إلى وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية بالاسم المختصر "إرنا" لتبدأ فصلاً جديداً في نشاطات هذه المؤسسة الإعلامية.

إرنا هي وسيلة الإعلام الوحيدة في البلاد التي تنشر أخبارها من إيران والعالم بـ 13 لغة في العالم؛ بما في ذلك الإنكليزيةـ العربية ،الفرنسية ،الروسية ،التركية ،الإسبانية ،الأردية، الباشتو والصينية.كما انها متوفرة للجمهور في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بحضور نشط باللغات الفارسية والأجنبية في الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى التغطية الشاملة والكاملة للأخبار في جميع أنحاء ايران من خلال 31 مركزا في المحافظات و23 مكتبا في الاقضية،فان وكالة ارنا اليوم تنشط ايضا في مجال جمع ونشر الأخبار وإعلام الإيرانيين وشعوب العالم عبر مكاتب إخبارية في مختلف دول العالم، من الشرق الأوسط إلى أجزاء أخرى من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا .

الشعار

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

مدراء ارنا

يرأس حاليا هذه الوكالة ، المدير العام "حسين جابري أنصاري"، وكان قبله في حكومة الشهيد اية الله رئيسي المدير العام "علي نادري" .كما تولى هذا المنصب سابقا ( من الاجدد الى الاقدم) كل من محمد رضا نوروزبور، وضيا هاشمي، ومحمد خدادي، ومجيد اميدي شهركي، وعلي اكبر جوان فكر، ومحمد جعفر بهداد، وجلال فياض، واحمد خادم الملا، وعبد الله ناصري طاهري، وفريدون وردي نجاد، وحسين نصيري، وكمال خرازي، ومحمد رضا شريف.