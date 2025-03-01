إرنا مازالت الرائدة في العمل الإعلامي بكل مهنية وشفافية

تعرف وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (بالفارسية: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) ، اختصارا بالفارسية (إيرنا) وبالانكليزية (IRNA) وبالعربية (إرنا) ، هي وكالة الأنباء الرسمية في إيران مفوضة بإصدار الأخبار والتصريحات المتعلقة بهذا البلد، وتشرف عليها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية.

نبذة تاريخية عن وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ( إرنا)

تأسست وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عام 1934، تحت اسم "وكالة أنباء بارس" التابعة لوزارة الخارجية كأول مركز لجمع الأخبار في إيران.

وبدأت إرنا في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

وكانت هذه الوكالة في بداية تشكيلها، تصدر نشرتين صباحية ومسائية باللغتين الفارسية والفرنسية وكانت ترسل إلى المسؤولين ووكالات الأنباء الأجنبية والصحف. وبعد مضي ستة اعوام تم تأسيس الدائرة العامة للاعلام وأصبحت وكالة بارس تابعه لها.

وفي السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية (سنة 1981) وبقرار من مجلس الشورى الإسلامي، غيرت وكالة أنباء بارس اسمها إلى وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية بالاسم المختصر "إرنا" لتبدأ فصلاً جديداً في نشاطات هذه المؤسسة الإعلامية، وقد ساعدت الاصلاحات التي قامت بها الثورة الاسلامية على تحديث وكالة بارس ،مما أدى إلى توسيع التغطية الإخبارية وتحسين الخدمات المهنية والموظفين ذوي التعليم الأفضل.

إرنا هي وسيلة الإعلام الوحيدة في البلاد التي تنشر أخبارها من إيران والعالم بـ 13 لغة في العالم؛ بما في ذلك الإنكليزيةـ العربية ،الفرنسية ،الروسية ،التركية ،الإسبانية ،الأردية، الباشتو والصينية.كما انها متوفرة للجمهور في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بحضور نشط باللغات الفارسية والأجنبية في الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى التغطية الشاملة والكاملة للأخبار في جميع أنحاء ايران من خلال 31 مركزا في المحافظات و23 مكتبا في الاقضية،فان وكالة ارنا اليوم تنشط ايضا في مجال جمع ونشر الأخبار وإعلام الإيرانيين وشعوب العالم عبر مكاتب إخبارية في مختلف دول العالم، من الشرق الأوسط إلى أجزاء أخرى من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا .

الشعار

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

مدراء ارنا

يرأس حاليا هذه الوكالة ، المدير العام "حسين جابري أنصاري"، وكان قبله في حكومة الشهيد اية الله رئيسي المدير العام "علي نادري" .كما تولى هذا المنصب سابقا ( من الاجدد الى الاقدم) كل من محمد رصا نوروزبور، ضيا هاشمي،محمد خدادي،مجيد اميدي شهركي،علي اكبر جوان فكر،محمد جعفر بهداد،جلال فياض،احمد خادم الملا، عبد الله ناصري طاهري، فريدون وردي نجاد،حسين نصيري،كمال خرازي، محمد رضا شريف.

مواكبة التطورات الهائلة للصناعة الاعلامية

وتسعى وكالة ارنا دوما الى مواكبة التطورات الهائلة التي تشهدها الصناعة الإعلامية الإلكترونية في الشكل والمحتوى،وتلبية احتياجات الجمهور وتقنيات الثقافة الرقمية.كما انها تقوم بانتاج محتويات إعلامية على موقعها الإخباري، مما أدى إلى تنوع المضامين مثل الأنفوغرافيا والفيديوغرافيا لتقديم المعلومات للمشاهدين بصورة مشوقة وموثوقة. الامؤ الذي يتيح للجمهور متابعة الأحداث بتفاصيل دقيقة، وساهم في تحسين الأداء الصحفي والعمل الاعلامي.

انتهى**ر.م