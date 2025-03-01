ايران وقرغيزيا تؤكدان على توسيع التعاون السياحي

وخلال زيارته إلى بيشكيك، التقى مساعد الرئيس الايراني لشؤون التعاون الدولي والإقليمي "علي نجفي" وزير الخارجية القرغيزي " جينبيك كولوبايف"، بحيث تم بحث ومناقشة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرق نجفي في هذا اللقاء إلى عضوية إيران كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وهذا الاتحاد، مؤكدا على ان ذلك يخلق فرصة مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي الإيراني مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك قرغيزيا.

كما أكد الطرفان في هذا اللقاء على أهمية المشاورات المستمرة وزيارات كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات.

هذا ، والتقي نجفي وزير الاقتصاد والتجارة القرغيزي ورئيس الجانب القرغيزي في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين "صديقوف"، وناقش معه موضوعات مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ومشاركة قرغيزيا في معرض إيران وتطوير التعاون في قطاعات مثل السياحة.

ومن المتوقع ايضا ان تتضمن زيارة نجفي الى قرقيزيا، لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة القرغيزية "سارييف"، وزيارة الجامعة السلوفينية والتحدث مع مسؤولي الجامعة، وعقد جلسة تحاور مع الطلاب، وكذلك الاجتماع مع الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والقرغيزيين.

انتهى**ر.م